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Модолицкий Федор Трофимович

Место рождения

выставка Гагрино, Хмерский погост

Дата рождения

08.02.1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1770 ст.

Отец: Трофим Иванов

Мать: Параскева Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Модолицкая Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Модолицкая Евфимия Трофимовна

Рождение ребёнка
01.06.1791 ст.

Сын: Модолицкий Федор Федорович

Мать ребёнка: Модолицкая Евфимия Трофимовна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1793 ст.

Сын: Модолицкий Никифор Федорович

Мать ребёнка: Модолицкая Наталья Алексеевна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Модолицкая) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Модолицкая Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Модолицкий Михаил Федорович

Мать ребёнка: Модолицкая Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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