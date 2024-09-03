Модолицкий Федор Трофимович
Место рождениявыставка Гагрино, Хмерский погост
Дата рождения08.02.1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1770 ст.
Отец: Трофим Иванов
Мать: Параскева Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1791 ст.
Сын: Модолицкий Федор Федорович
Мать ребёнка: Модолицкая Евфимия Трофимовна
Рождение ребёнка
02.02.1793 ст.
Сын: Модолицкий Никифор Федорович
Мать ребёнка: Модолицкая Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Модолицкая) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Модолицкая Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Модолицкий Михаил Федорович
Мать ребёнка: Модолицкая Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно