Модолицкая Евфимия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модолицкая Евфимия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модолицкий Федор Трофимович

Рождение ребёнка
01.06.1791 ст.

Сын: Модолицкий Федор Федорович

Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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