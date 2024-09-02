Модолицкая Евфимия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1791 ст.
Сын: Модолицкий Федор Федорович
Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно