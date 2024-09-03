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Модолицкая Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модолицкий Федор Трофимович

Рождение ребёнка
02.02.1793 ст.

Сын: Модолицкий Никифор Федорович

Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Модолицкая) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Модолицкий Михаил Федорович

Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно

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