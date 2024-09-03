Модолицкая Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1793 ст.
Сын: Модолицкий Никифор Федорович
Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Модолицкая) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Модолицкий Михаил Федорович
Отец ребёнка: Модолицкий Федор Трофимович
Смерть
Неизвестно