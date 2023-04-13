Кабанцова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти09.04.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1842
Сын: Кабанцов Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Кабанцов Афанасий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1851
Причина смерти: чахотка