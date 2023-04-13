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Кабанцова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1842

Сын: Кабанцов Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Кабанцов Афанасий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1851
Причина смерти: чахотка