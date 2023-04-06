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Кабанцов Федор Пантелеймонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1842

Отец: Кабанцов Пантелеймон Иванович

Мать: Кабанцова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1863

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Кабанцова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1867

Сын: Кабанцов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кабанцова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кабанцов Петр Федорович

Мать ребёнка: Кабанцова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанцова Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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