Кабанцов Федор Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения10.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1842
Рождение ребёнка
23.03.1863
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Кабанцова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1867
Сын: Кабанцов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кабанцова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Кабанцова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно