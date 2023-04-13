Четверик Григорий Иоанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверик Григорий Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

23.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Четверик Иоан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Четверик Иоан Григориев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Четверик Петр Григориев

Мать ребёнка: не указана

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверик Самуил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверик Мефодий Григориев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверик Николай Григориев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверик Порфирий Григориев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверик Самуил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.02.1905