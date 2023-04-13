Четверик Григорий Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти23.02.1905
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Четверик Иоан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверик Самуил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверик Мефодий Григориев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверик Николай Григориев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверик Порфирий Григориев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверик Самуил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.02.1905