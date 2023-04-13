Четверик Николай Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Четверик Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1885
Дочь: Четверик Наталия Николаева
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1888
Дочь: Четверик Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1898
Дочь: Четверик Марина Николаева
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1900
Дочь: Четверик Параскева Николаева
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Павлова
Смерть
Неизвестно