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Четверик Николай Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверик Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1885

Дочь: Четверик Наталия Николаева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1888

Дочь: Четверик Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1898

Дочь: Четверик Марина Николаева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Четверик Параскева Николаева

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Павлова

Смерть
Неизвестно
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