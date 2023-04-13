Четверик Порфирий Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Четверик Григорий Иоанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1889
Дочь: Четверик Ксения Порфирьева
Мать ребёнка: Соломония Тарасова
Рождение ребёнка
12.04.1893
Дочь: Четверик Ирина Порфирьева
Мать ребёнка: Соломония Тарасова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Тарасова
Смерть
Неизвестно