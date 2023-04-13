Четверик Порфирий Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверик Порфирий Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверик Григорий Иоанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1889

Дочь: Четверик Ксения Порфирьева

Мать ребёнка: Соломония Тарасова

Рождение ребёнка
12.04.1893

Дочь: Четверик Ирина Порфирьева

Мать ребёнка: Соломония Тарасова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Тарасова

Смерть
Неизвестно
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