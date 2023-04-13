Четверик Иоан (Иона) Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Четверик Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1888
Дочь: Четверик Параскева Иоанова
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1891
Сын: Четверик Илья Иоанов
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
06.03.?
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимова
Смерть
Неизвестно