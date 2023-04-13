Четверик Иоан (Иона) Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверик Иоан (Иона) Григориев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверик Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1888

Дочь: Четверик Параскева Иоанова

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1891

Сын: Четверик Илья Иоанов

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
06.03.?

Сын: Четверик Александр Ионов

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимова

Смерть
Неизвестно
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