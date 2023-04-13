Четверик Илья Иоанов
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения08.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1891
Отец: Четверик Иоан Григориев
Мать: Евдокия Ефимова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1917
Дочь: Четверик Фекла Ильина
Мать ребёнка: Феодосия Онисимова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Онисимова
Смерть
Неизвестно