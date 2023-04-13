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Четверик Илья Иоанов

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Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

08.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1891

Отец: Четверик Иоан Григориев

Мать: Евдокия Ефимова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1917

Дочь: Четверик Фекла Ильина

Мать ребёнка: Феодосия Онисимова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Онисимова

Смерть
Неизвестно
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