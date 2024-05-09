Кикова Мерем Зурабовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Читаов Зураб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Хазретбий Султанович
Отец ребёнка: Киков Султан Багарсокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Шиханбий Султанович
Отец ребёнка: Киков Султан Багарсокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Хасанбий Султанович
Отец ребёнка: Киков Султан Багарсокович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1977
Отец ребёнка: Киков Султан Багарсокович