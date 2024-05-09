Киков Арамбий Султанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1977
Отец: Киков Султан Багарсокович
Мать: Кикова Мерем Зурабовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2000
Сын: Киков Джантемир Арамбиевич
Мать ребёнка: Кикова (Панеш) Заира Славиковна
Рождение ребёнка
23.05.2004
Дочь: Кикова Амина Арамбиевна
Мать ребёнка: Кикова (Панеш) Заира Славиковна
Рождение ребёнка
27.04.2008
Мать ребёнка: Кикова (Панеш) Заира Славиковна