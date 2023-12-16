Тушева аксинья (Ксения) павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1850
Дочь: Тушева авдотья (Евдокия) трофимовна
Отец ребёнка: Тушев трофим федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тушева афимья трофимовна
Отец ребёнка: Тушев трофим федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тушева любовь трофимовна
Отец ребёнка: Тушев трофим федорович
Рождение ребёнка
?.10.1857
Отец ребёнка: Тушев трофим федорович
Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева акилина трофимова
Отец ребёнка: Тушев трофим федорович