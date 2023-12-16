Тушева аксинья (Ксения) павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева аксинья (Ксения) павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1850

Дочь: Тушева авдотья (Евдокия) трофимовна

Отец ребёнка: Тушев трофим федорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тушева афимья трофимовна

Отец ребёнка: Тушев трофим федорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тушева любовь трофимовна

Отец ребёнка: Тушев трофим федорович

Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Тушев лука трофимович

Отец ребёнка: Тушев трофим федорович

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева акилина трофимова

Отец ребёнка: Тушев трофим федорович

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