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Никитин Игорь Константинович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1935

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Никитин Константин Павлович

Мать: Никитина Евфалия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Светлана Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Светлана Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Светлана Федоровна

Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
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