Никитин Игорь Константинович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Светлана Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Светлана Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012