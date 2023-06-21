Зуева (Санникова) Пелагея Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Санников Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Белых Устинья Степановна
Отец ребёнка: Зуев Степан Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1904
Отец ребёнка: Зуев Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Зуев Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Степан Павлович
Смерть
1950