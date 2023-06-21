Зуева (Санникова) Пелагея Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Санникова) Пелагея Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санников Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Белых Устинья Степановна

Отец ребёнка: Зуев Степан Павлович

Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Зуев Николай Степанович

Отец ребёнка: Зуев Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Зуев Степан Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Степан Павлович

Смерть
1950