Белых (Зуева) Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Зуев Степан Павлович
Мать: Зуева Пелагея Епифановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Белых Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Белых Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Белых Семен Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно