Белых (Зуева) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых (Зуева) Устинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Зуев Степан Павлович

Мать: Зуева Пелагея Епифановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Белых Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Белых Демид Семенович

Отец ребёнка: Белых Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Белых Зотей Семенович

Отец ребёнка: Белых Семен Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Семен Никифорович

Смерть
Неизвестно