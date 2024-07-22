Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Каштанов Василий Фёдорович
Мать: Ираида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Сын: Балако Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Балако Николай Иванович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Балако Николай Николаевич
Отец ребёнка: Балако Николай Иванович
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Балако Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Балако Николай Иванович