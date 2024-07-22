Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Каштанов Василий Фёдорович

Мать: Ираида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балако Николай Иванович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Балако Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Балако Николай Иванович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Балако Николай Николаевич

Отец ребёнка: Балако Николай Иванович

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Балако Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Балако Николай Иванович

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