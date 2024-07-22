Ираида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ираида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Татьяна Василеьвна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Каштанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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