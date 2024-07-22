Ираида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Татьяна Василеьвна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Каштанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Каштанов Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно