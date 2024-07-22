Балако Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалако Николай Иванович

Балако Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Балако Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Балако Николай Николаевич

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Балако Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.