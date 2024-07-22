Балако Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Балако Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Балако Николай Николаевич
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Балако Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Нина Васильевна