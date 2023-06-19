Полуляхова Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1908
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.05.1909
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.1910
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно