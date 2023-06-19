Полуляхова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова Наталья Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Полуляхов Павел Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Полуляхов Иван Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Полуляхов Петр Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуляхов Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно