Полуляхов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1881
Рождение ребёнка
04.03.1908
Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1909
Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1910
Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно