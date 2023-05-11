Полуляхов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуляхов Иван Алексеевич

Полуляхов Иван Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1881

Отец: Полуляхов Алексей Андреевич

Мать: Полуляхова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Полуляхов Павел Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Полуляхов Иван Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Полуляхов Петр Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Полуляхова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуляхова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close