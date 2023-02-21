Чекалкин Максим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Максим Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Семён Васильевич

Мать: Чекалкина Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья (Пиня) Максимовна

Мать ребёнка: Чекалкина Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Чекалкина Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Чекалкина Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Ефросинья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Чекалки?
Смерть
Неизвестно
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