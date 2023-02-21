Чекалкин Максим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья (Пиня) Максимовна
Мать ребёнка: Чекалкина Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Чекалкина Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Чекалкина Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чекалки?
Смерть
Неизвестно