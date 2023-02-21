Чекалкина Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья (Пиня) Максимовна
Отец ребёнка: Чекалкин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Чекалкин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Чекалкин Максим Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чекалки?
Смерть
Неизвестно