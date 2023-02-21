Шихов Фёдор Акимович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1779
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Шихов Аким .
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шихов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Шихова Софья Федоровна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Софья Федоровна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1837
д. Репные (Репинская)