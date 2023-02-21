Шихов Фёдор Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Фёдор Акимович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1779

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шихов Аким .

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шихов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Софья Федоровна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Софья Федоровна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1837
д. Репные (Репинская)
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