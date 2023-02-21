Шихов Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Пётр Фёдорович

Шихов Пётр Фёдорович

avatar

Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1799

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шихов Фёдор Акимович

Мать: Шихова Софья Федоровна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шихов Елистей Петрович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шихов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шихов Прохор Петрович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1842
д. Репные (Репинская)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close