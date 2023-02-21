Шихов Пётр Фёдорович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1799
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Шихов Фёдор Акимович
Мать: Шихова Софья Федоровна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1842
д. Репные (Репинская)