Шихов Аким . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Аким .

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихов Обший Репные

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шихов Фёдор Акимович

Мать ребёнка: не указана

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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