Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти10.04.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Некипелов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1950
Сын: Дурягин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Дурягин Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
05.06.1953
Дочь: Митенева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Дурягин Андрей Прохорович
Бракосочетание
02.11.1953
Рождение ребёнка
04.10.1956
Сын: Дурягин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Дурягин Андрей Прохорович
Смерть
10.04.1967
Возраст-53 года; где постоянно проживала умершая - г.Котлас, ул. Правды, д.15, кв.15; причина смерти - раковая кахексия; врачебное свидетельство о смерти Котласской городской больницы от 10.04.1967; с... Показать все