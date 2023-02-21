Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Некипелов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1950

Сын: Дурягин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Дурягин Андрей Прохорович

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1953

Дочь: Митенева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Дурягин Андрей Прохорович

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
02.11.1953

Муж: Дурягин Андрей Прохорович

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.10.1956

Сын: Дурягин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Дурягин Андрей Прохорович

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
10.04.1967
Котлас, Котлас, Архангельская область
Возраст-53 года; где постоянно проживала умершая - г.Котлас, ул. Правды, д.15, кв.15; причина смерти - раковая кахексия; врачебное свидетельство о смерти Котласской городской больницы от 10.04.1967; с... Показать все
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