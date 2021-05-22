Дурягин Андрей Прохорович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти08.02.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Дурягин Прохор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1924
Дочь: Сафонова (Дурягина) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Дурягина Пелагея Никифоровна
Арест
1934
Осуждён: Кичменгско-Городецкий РИК Обвинение: Постановление ЦИК и СНК СССР от 1930 Приговор: Раскулачивание Реабилитирован: УВД Вологодской области Дата реабилитации: 23.04.1998
Рождение ребёнка
24.04.1950
Сын: Дурягин (Некипелов) Николай Андреевич
Мать ребёнка: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1953
Дочь: Митенева (Дурягина) Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна
Бракосочетание
02.11.1953
Рождение ребёнка
04.10.1956
Сын: Дурягин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна
Смерть
08.02.1960