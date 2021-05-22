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Дурягин Андрей Прохорович

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Место рождения

Бакланово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

08.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Дурягин Прохор

Мать: не указана

Бакланово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурягина Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
18.04.1924

Дочь: Сафонова (Дурягина) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дурягина Пелагея Никифоровна

Арест
1934
Бакланово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Осуждён: Кичменгско-Городецкий РИК Обвинение: Постановление ЦИК и СНК СССР от 1930 Приговор: Раскулачивание Реабилитирован: УВД Вологодской области Дата реабилитации: 23.04.1998
Рождение ребёнка
24.04.1950

Сын: Дурягин (Некипелов) Николай Андреевич

Мать ребёнка: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1953

Дочь: Митенева (Дурягина) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
02.11.1953

Жена: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.10.1956

Сын: Дурягин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дурягина (Некипелова) Мария Федоровна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
08.02.1960
Котлас, Котлас, Архангельская область

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