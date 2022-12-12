Дурягин (Некипелов) Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1950
Дата смерти05.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950
Смена фамилии
02.11.1953
фамилия ребенка Некипелов, фамилия матери Некипелова исправлены на Дурягиных и вписан отец на основании свидетельство о заключении брака № 126515 Лимендского поселкового Совета от 02.11.1953.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дурягина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурягина Галина Ивановна
Смерть
05.10.1991
Причина смерти: Отравление метаном (задохнулись с братом, когда рыли яму под хранение картофеля)