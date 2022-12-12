Дурягин (Некипелов) Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурягин (Некипелов) Николай Андреевич

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Место рождения

Котлас, Котлас, Архангельская область

Дата рождения

24.04.1950

Дата смерти

05.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950

Отец: Дурягин Андрей Прохорович

Мать: Дурягина Мария Федоровна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смена фамилии
02.11.1953
Котлас, Котлас, Архангельская область
фамилия ребенка Некипелов, фамилия матери Некипелова исправлены на Дурягиных и вписан отец на основании свидетельство о заключении брака № 126515 Лимендского поселкового Совета от 02.11.1953.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурягина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурягина Галина Ивановна

Смерть
05.10.1991
Котлас, Котлас, Архангельская область
Причина смерти: Отравление метаном (задохнулись с братом, когда рыли яму под хранение картофеля)
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