Саморукова (Дедловская) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморукова (Дедловская) Анна Сергеева

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1892 ст.

Муж: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1909 ст.

Дочь: Саморукова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Сын: Саморуков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Саморуков Петр Иванов

Отец ребёнка: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно