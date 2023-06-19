Саморукова (Дедловская) Анна Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1909 ст.
Дочь: Саморукова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов
Рождение ребёнка
12.02.1916
Отец ребёнка: Саморуков Иоанн (Иван) Федотов
Смерть
Неизвестно