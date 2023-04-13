Извекова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.11.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич
Рождение ребёнка
До 1832
Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич
Рождение ребёнка
29.06.1833
Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Извеков Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич
Рождение ребёнка
06.01.1840
Дочь: Голобокова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.11.1867