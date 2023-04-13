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Извекова Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Извеков Никита Семенович

Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Извеков Филипп Семенович

Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич

Рождение ребёнка
29.06.1833

Сын: Извеков Петр Семенович

Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Извеков Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич

Рождение ребёнка
06.01.1840

Дочь: Голобокова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Извеков Семен Мелентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Семен Мелентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.11.1867