Извеков Филипп Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Рождение ребёнка
07.02.1852
Сын: Извеков Лукьян Филиппович
Мать ребёнка: Извекова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.1854
Сын: Извеков Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Извекова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
19.07.1856
Мать ребёнка: Извекова Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
17.06.1858
Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
14.04.1862
Дочь: Кононенко Мария Филипповна
Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Тополь Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
14.01.1867
Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
24.06.1869
Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1884