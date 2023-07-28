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Извеков Филипп Семенович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Извеков Семен Мелентьевич

Мать: Извекова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Извеков Лукьян Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
27.04.1854

Сын: Извеков Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
19.07.1856

Сын: Извеков Семен Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
17.06.1858

Сын: Извеков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Извеков Петр Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
14.04.1862

Дочь: Кононенко Мария Филипповна

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Тополь Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
14.01.1867

Сын: Извеков Иосиф Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
24.06.1869

Сын: Извеков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова Мавра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова Прасковья Дорофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1884