Кононенко (Извекова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко (Извекова) Мария Филипповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.04.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1862

Отец: Извеков Филипп Семенович

Мать: Извекова Прасковья Дорофеевна

Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Кононенко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Кононенко Антон Иванович

Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Кононенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кононенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно