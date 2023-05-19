Кононенко (Извекова) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения14.04.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1862
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
16.01.1884
Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.10.1885
Сын: Кононенко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кононенко Иван Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно