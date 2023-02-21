Якушев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1906

Дата смерти

11.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906

Отец: Якушев Алексей

Мать: Якушева ?

Рождение ребёнка
1928

Сын: Якушев Василий

Мать ребёнка: Якушева Александра

Рождение ребёнка
24.09.1934

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Якушева Александра

Рождение ребёнка
18.05.1937

Дочь: Громкова Александра

Мать ребёнка: Якушева Александра

Рождение ребёнка
07.07.1939

Сын: Якушев Алексей

Мать ребёнка: Якушева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Александра

Смерть
11.10.1992
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