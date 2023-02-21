Якушев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1906
Дата смерти11.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906
Отец: Якушев Алексей
Мать: Якушева ?
Рождение ребёнка
1928
Сын: Якушев Василий
Мать ребёнка: Якушева Александра
Рождение ребёнка
24.09.1934
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Якушева Александра
Рождение ребёнка
18.05.1937
Дочь: Громкова Александра
Мать ребёнка: Якушева Александра
Рождение ребёнка
07.07.1939
Сын: Якушев Алексей
Мать ребёнка: Якушева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушева Александра
Смерть
11.10.1992