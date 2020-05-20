(Якушева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1934
Дата смерти20.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934
Отец: Якушев Пётр
Мать: Якушева Александра
Рождение ребёнка
29.04.1957
Рождение ребёнка
03.08.1959
Рождение ребёнка
07.12.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Николай
Смерть
20.05.2020