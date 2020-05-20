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(Якушева) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1934

Дата смерти

20.05.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1934

Отец: Якушев Пётр

Мать: Якушева Александра

Рождение ребёнка
29.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Николай

Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Николай

Рождение ребёнка
07.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Николай

Смерть
20.05.2020
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