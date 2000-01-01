Якушев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Якушев Пётр
Мать: Якушева Александра
Рождение ребёнка
08.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушева ?
Рождение ребёнка
01.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушева ?
Смерть
Неизвестно