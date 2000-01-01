Якушев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Якушев Пётр

Мать: Якушева Александра

Рождение ребёнка
08.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушева ?

Рождение ребёнка
01.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушева ?

Смерть
Неизвестно
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