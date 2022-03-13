Громкова (Якушева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1937
Дата смерти13.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937
Отец: Якушев Пётр
Мать: Якушева Александра
Рождение ребёнка
09.09.1964
Сын: Громков Владимир
Отец ребёнка: Громков Геннадий
Рождение ребёнка
15.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громков Геннадий
Смерть
13.03.2022