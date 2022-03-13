Громкова (Якушева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громкова (Якушева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1937

Дата смерти

13.03.2022

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937

Отец: Якушев Пётр

Мать: Якушева Александра

Рождение ребёнка
09.09.1964

Сын: Громков Владимир

Отец ребёнка: Громков Геннадий

Рождение ребёнка
15.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громков Геннадий

Смерть
13.03.2022
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