Громков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громков Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1964

Сын: Громков Владимир

Мать ребёнка: Громкова Александра

Рождение ребёнка
15.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громкова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громкова Александра

Смерть
Неизвестно
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