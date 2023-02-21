Громков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1964
Сын: Громков Владимир
Мать ребёнка: Громкова Александра
Рождение ребёнка
15.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громкова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громкова Александра
Смерть
Неизвестно