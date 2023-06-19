Красногоров Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасногоров Михаил Михайлович

Красногоров Михаил Михайлович

Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
08.05.1890

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
01.07.1890

Жена: Красногорова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
03.05.1891

Сын: Красногоров Константин Михайлович

Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
16.08.1892

Сын: Красногоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Елизарова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно