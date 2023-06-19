Красногоров Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1890
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
01.07.1890
Рождение ребёнка
03.05.1891
Сын: Красногоров Константин Михайлович
Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.08.1892
Сын: Красногоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.12.1895
Дочь: Елизарова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Красногорова Ксения Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно