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Красногоров Константин Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891

Отец: Красногоров Михаил Михайлович

Мать: Красногорова Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
18.01.1912

Жена: Красногорова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Красногоров Виктор Константинович

Мать ребёнка: Красногорова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Красногорова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Красногоров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Красногорова Александра Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно