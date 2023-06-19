Красногоров Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891
Бракосочетание
18.01.1912
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Красногоров Виктор Константинович
Мать ребёнка: Красногорова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.05.1916
Дочь: Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Красногорова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Красногоров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Красногорова Александра Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно