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Красногоров Александр Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892

Отец: Красногоров Михаил Михайлович

Мать: Красногорова Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
01.09.1913

Жена: Красногорова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Красногорова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Красногорова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1921

Сын: Красногоров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Красногорова Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно