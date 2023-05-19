Красногоров Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892
Бракосочетание
01.09.1913
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Красногорова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1919
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Красногорова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1921
Сын: Красногоров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Красногорова Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно