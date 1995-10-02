Туркина (Беляева) Надежда Афанасьевна
Место рожденияГорбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Дата рождения02.03.1926
Дата смерти02.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1926
Отец: Беляев Афанасий Ефимович
Мать: Беляева Агафья Антоновна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
Смерть
02.10.1995