Туркина (Беляева) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Беляева) Надежда Афанасьевна

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Место рождения

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район

Дата рождения

02.03.1926

Дата смерти

02.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1926

Отец: Беляев Афанасий Ефимович

Мать: Беляева Агафья Антоновна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
Смерть
02.10.1995
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