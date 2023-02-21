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Беляев Афанасий Ефимович

Место рождения

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка

Дата рождения

1884

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Беляев Ефим

Мать: не указана

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
1906

Сын: Беляев Петр Афонасьевич

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Алехина Домна Афанасьевна

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Беляев Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
20.06.1924

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
02.03.1926

Дочь: Туркина Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
07.09.1928

Дочь: Киселева Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Агафья Антоновна

Смерть
1944
с. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край
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