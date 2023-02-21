Беляев Афанасий Ефимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Дата рождения1884
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Беляев Ефим
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Алехина Домна Афанасьевна
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Беляев Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
20.06.1924
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
02.03.1926
Дочь: Туркина Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
07.09.1928
Дочь: Киселева Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Беляева Агафья Антоновна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Агафья Антоновна
Смерть
1944
с. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край