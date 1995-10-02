Беляева Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Агафья Антоновна

Беляева Агафья Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

10.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Беляев Петр Афонасьевич

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Алехина Домна Афанасьевна

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Беляев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
20.06.1924

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
02.03.1926

Дочь: Туркина Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
07.09.1928

Дочь: Киселева Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Афанасий Ефимович

Смерть
10.02.1933
село Бичева, Лазовский район, Хабаровский край
Причина смерти: цинга
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close