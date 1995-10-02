Беляева Агафья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти10.02.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Алехина Домна Афанасьевна
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Беляев Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
20.06.1924
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
02.03.1926
Дочь: Туркина Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
07.09.1928
Дочь: Киселева Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Ефимович
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1933
село Бичева, Лазовский район, Хабаровский край
Причина смерти: цинга