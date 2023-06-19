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(Moyel) Libby

Место рождения

Торчин, Вінницька область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

1867 г.р.
Около 1873 г.р.
Около 1878 г.р.

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчин, Вінницька область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Moyel Shlomo

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Kalie Tobie

Отец ребёнка: Moyel Shlomo

Торчин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Mohel Jacob Iankel

Отец ребёнка: Moyel Shlomo

Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Etla

Отец ребёнка: Moyel Shlomo

Torczyn Poland
Смерть
Неизвестно
Russia-Poland Ukraine