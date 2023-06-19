(Moyel) Libby
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Муж: Moyel Shlomo
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Kalie Tobie
Отец ребёнка: Moyel Shlomo
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Mohel Jacob Iankel
Отец ребёнка: Moyel Shlomo
Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Etla
Отец ребёнка: Moyel Shlomo
Torczyn Poland
Смерть
Неизвестно
Russia-Poland Ukraine