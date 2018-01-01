посёлок городского типа Торчин, Волинська область (на 2018) — Familio

Торчин

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Торчинская волость
1161. Торчин, местечко бывшее государственное, дворов 15, жителей 101 (частн. лиц 3700), волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, еврейский Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Луцкий уезд, Торчинская волость
местечко Торчиск123113094103136594529128185801642

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2758Торчинселище міського типуцентр селищної радир-н ЛуцькийТорчинська селищна рада

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