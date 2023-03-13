Дятлова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дятловъ Яковъ
Отец ребёнка: Дятловъ Андрей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Харитонова Татьяна
Отец ребёнка: Дятловъ Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дятловъ Иванъ
Отец ребёнка: Дятловъ Андрей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дятловъ Григорий
Отец ребёнка: Дятловъ Андрей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Дятловъ Андрей
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дятловъ Андрей