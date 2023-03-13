Дятлова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дятловъ Яковъ

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Харитонова Татьяна

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дятловъ Иванъ

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дятловъ Григорий

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Дятловъ Андрей

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятловъ Андрей

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