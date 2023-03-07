Дятловъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Дятловъ Дмитрий Федоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дятловъ Яковъ
Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Харитонова Татьяна
Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дятловъ Иванъ
Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дятловъ Григорий
Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дятлова Авдотья Иванова