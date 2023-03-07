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Дятловъ Андрей

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Дятловъ Дмитрий Федоровъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Дятловъ Яковъ

Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Харитонова Татьяна

Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дятловъ Иванъ

Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дятловъ Григорий

Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Дятлова Авдотья Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Авдотья Иванова

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