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Дятловъ Иванъ
Дятловъ Иванъ
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1778
Пол
Мужской
Отец
Дятловъ Андрей
1742 г.р.
Мать
Дятлова Авдотья Иванова
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Дятловъ Андрей
Мать:
Дятлова Авдотья Иванова
Рамодановка
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