Дятловъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятловъ Иванъ

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Дятловъ Андрей

Мать: Дятлова Авдотья Иванова

Рамодановка
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