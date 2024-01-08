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Люкова Агафья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1899

Дата смерти

19.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Люков Михаил Титович

Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Гаврилова (Люкова) Надежда (Анастасия) Михайловна

Отец ребёнка: Люков Михаил Титович

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Люков Виктор (Валентин) Михайлович

Отец ребёнка: Люков Михаил Титович

Смерть
19.11.1981

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